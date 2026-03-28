A seleção do Senegal voltou a alimentar a polémica em torno da CAN 2025 ao exibir publicamente o troféu de campeão, apesar de o título lhe ter sido retirado pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Antes do particular frente ao Peru, disputado no Stade de France, o capitão Kalidou Koulibaly entrou em campo com a taça, perante milhares de adeptos, num momento simbólico acompanhado por um miniconcerto do artista Youssou Ndour.

A decisão surge numa altura em que a federação senegalesa mantém a contestação à sanção aplicada pela CAF, que transformou em derrota (3-0) a vitória frente a Marrocos (1-0) na final disputada em Rabat.

Em causa está o abandono temporário da equipa senegalesa já nos descontos do tempo regulamentar, em protesto contra uma grande penalidade assinalada a favor de Marrocos, desperdiçada por Brahim Díaz. No prolongamento, Pape Gueye marcou o golo que deu o triunfo aos «leões de Teranga».

Dentro de campo, o Senegal venceu por 2-0 o Peru, com golos de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, mantendo o foco na preparação para o Mundial2026, onde integra o Grupo I, ao lado de França e Noruega.

Veja aqui os jogadores do Senegal com o troféu: