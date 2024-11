Sem jogarem, Costa do Marfim e a Guiné Equatorial asseguraram, esta quarta-feira, o apuramento para a CAN do próximo ano.



Os «Elefantes» garantiram a qualificação para a Taça das Nações Africanas no grupo G depois de beneficiarem do empate do jogo entre Chade e Serra Leoa (1-1). Este resultado deixa os costa-marfinenses na liderança do grupo com nove pontos, enquanto em segundo está a Zâmbia com sete, ambas com menos um jogo, com a Serra Leoa em terceiro com cinco e o Chade em terceiro com três.

Por seu turno, no grupo E, a Libéria venceu o Togo por 1-0, resultado que permitiu à Guine Equatorial juntar-se à Argélia no lote de equipas apuradas.

A Argélia lidera com 12 pontos, seguido da Guiné Equatorial com sete, ambas com menos um jogo, enquanto a Libéria soma quatro e Togo apenas dois.

A Costa do Marfim e a Guiné Equatorial juntam-se, assim, a Marrocos, país organizador, Egito, Argélia, Angola, liderada pelo português Pedro Gonçalves, RD Congo, Camarões, Burkina Faso e Senegal no lote de apuradas.

A CAN vai ser disputada entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.