A seleção das Ilhas Comores fez história ao qualificar-se pela primeira vez para a CAN e o festejo foi à altura.

Recorde-se que o pequeno arquipélago, que tem menos de 900 mil habitantes, apenas compete no futebol internacional desde 2006.

Após o empate sem golos contra o Togo, esta quinta-feira, que permitiu o apuramento, houve festa rija no balneário. Veja as imagens no vídeo associado.