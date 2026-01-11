Terminou com uma enorme confusão, dentro e fora de campo, o jogo entre a Argélia e a Nigéria, nos «quartos» da Taça das Nações Africanas (CAN).

Após o apito final do árbitro, o caos instalou-se no relvado e com Luca Zidane como um dos protagonistas dos empurrões entre jogadores e staff de ambas as equipas. Nas imagens é possível ver a frustração do guarda-redes do Granada, que teve de ser agarrado por colegas e até adversários.

Além disso, nas bancadas, alguns adeptos da Argélia também tentaram invadir o relvado, só que acabaram por ser impedidos por elementos da segurança e pela própria arquitetura do Estádio de Marraquexe. Isto porque, à semelhança do Estádio José Alvalade (antes das obras de reconstrução), o recinto tem um fosso e poucas rampas de acesso ao relvado, que acabaram por impedir episódios de maior gravidade.

O próprio árbitro e a restante equipa de arbitragem tiveram de ser escoltados até ao túnel de acesso aos balneários, face aos protestos dos adeptos argelinos e dos próprios jogadores. Recorde-se que o encontro terminou com a vitória da Nigéria por 2-0, que garantiu assim uma das vagas nas meias-finais do torneio.

Assista aqui aos momentos de confusão: