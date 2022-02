O futebolista dos Camarões, Vincent Aboubakar, criticou esta quinta-feira o individualismo dos jogadores camaroneses, depois da eliminação nas meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN) ante o Egito de Carlos Queiroz.

O antigo jogador do FC Porto, que é ainda o melhor marcador da atual edição da CAN, com seis golos – registo que já lhe valeu um lugar na história – falou numa «grande deceção», em declarações ao Canal + Afrique.

«Temos uma grande equipa. Sempre que nos jogamos em equipa, nós ganhamos. Hoje, todos quiseram mostrar do que eram capazes e aqui está. O futebol não mente. Sempre que estamos bem coletivamente, vencemos, mas no momento em que cada um tenta fazer o que quer, nós perdemos e o resultado está aí», atirou, em alusão ao desaire no desempate por grandes penalidades ante os egípcios, por 3-1, após o nulo no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Ainda instado pelo repórter, que referiu que os Camarões tiveram tudo para poderem vencer antes dos penáltis face às ocasiões e ao domínio, Aboubakar corroborou. «É esse o problema, todo o mundo pensa em si e isso f*** tudo», referiu o avançado do Al Nassr.