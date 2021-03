A seleção de Moçambique sofreu um revés na fase de apuramento para a Taça de África das Nações de 2021, ao perder no Ruanda por 1-0.

O único golo do encontro foi apontado por Lague Byringiro, ao minuto 69.

A seleção de Moçambique, treinada pelo português Luís Gonçalves, continua assim com quatro pontos no Grupo F, tal como Cabo Verde. O Ruanda passa a somar cinco pontos, sendo que a liderança está entregue aos Camarões, com 10 pontos, mas com vaga garantida na fase final, na condição de anfitriões.

A seleção de São Tomé e Príncipe, já afastada do apuramento, perdeu em casa com o Sudão (0-2).

No Estádio Nacional 12 de Julho, os golos do encontro foram apontados por Mohamed Abdel Rahman (27m) e por Saif Eldin Terry (53m).

São Tomé continua assim sem pontuar no grupo C. Gana, África do Sul e Sudão têm nove pontos.

Destaque ainda, no Grupo A, para a qualificação da Guiné, com uma vitória sobre o Mali, que já estava apurado (1-0).

Falaye Sacko, jogador do Vitória de Guimarães, foi titular na seleção maliana, com Mamadou Traoré, jogador do Torreense, a entrar ao minuto 72.

O Burquina Faso também garantiu a presença na fase final, com um nulo na visita ao Uganda.