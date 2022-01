A caricata arbitragem de Janny Sikazwe na vitória do Mali sobre a Tunísia (1-0), no fecho da primeira ronda da Taça das Nações Africanas, pode vir a ser explicada por um motivo de saúde. Segundo o canal egipcio Kora Plus, que cita o patrão dos árbitros da CAN 2021 - Essam Abdel-Fatah -, o árbitro zambiano pode ter sido vítima de uma insolação.

«O árbitro, Sikazwi, sofreu uma insolação e desidratação muito grave, o que o levou a perder o foco e foi levado ao hospital», destacou o responsável pela arbitragem da Confederação Africana de Futebol.

Recordamos que Janny Sikazwe apitou por duas vezes para o final do jogo antes dos noventa minutos regulamentares, uma primeira vez aos 85 minutos, depois outra mesmo antes dos 90. A verdade é que no final do jogo o árbitro zambiano foi conduzido ao hospital para fazer exames.

Os momentos das paragens: