No segundo dia da Taça das Nações Africanas (CAN), todos os jogos terminaram com 1-0.

Além do Senegal, que venceu o Zimbabué com um golo de Mané aos 90+7, a Guiné levou a melhor sobre o Malawi, graças a um golo de Sylla, aos 35m.

Marrocos sentiu mais dificuldades para vencer o Gana, mas um golo de Boufal aos 83m foi suficiente para o triunfo.

Já num dia muito especial para a seleção de Comores, que se estreou numa fase final da CAN, o Gabão levou a melhor sobre o estreante, com o ex-Feirense Boupendza a ser o herói gabonês ao apontar um grande golo.

Na terça-feira, realizam-se outros três encontros da primeira jornada da CAN2021, entre os quais o duelo entre o Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, e a Nigéria, e o Sudão-Guiné-Bissau, ambos a contar para o Grupo F.