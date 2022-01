O embate entre o Mali e a Tunísia acabou de forma caricata depois do árbitro, de cabeça perdida, ter apitado por duas vezes para o final antes dos noventa minutos regulamentares.

Um jogo marcado por muita polémica e muitos protestos da parte das duas equipas, com uma grande penalidade para cada lado, com o Mali a converter a primeira, aos 48 minutos, com um pontapé certeiro de Ibrahima Koné, mas com a Tunísia a desperdiçar a segunda, por Kharzi, aos 77.

Mas o momento mais caricato foi quando o árbitro Janny Sikazwe, da Zâmbia, encheu os pulmões para apitar por três vezes aos 85 minutos. O banco da Tunísia levantou-se em polvorosa e o quarto árbitro avisou que faltavam mais cinco minutos.

O senhor Sikazwe lá retomou o jogo, ainda houve tempo para a expulsão de um jogador da Tunísia, El Bilal Touré, mas depois voltou a acabar o jogo a trinta segundos antes dos noventa, desta vez de forma definitiva, perante mais uma onde de protestos do banco da Tunísia.

Inacreditável…

A primeira paragem aos 85 minutos:

