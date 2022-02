Sadio Mané, herói do Senegal, depois da conquista da CAN2022, foi distinguido com a mais alta condecoração do país, a Ordem do Leão, pelo presidente da República Macky Sall, mas no auge da cerimónia, deixou o chefe de Estado de mão estendida.

Não terá sido intencional, uma vez que o avançado do Liverpool já tinha confraternizado com Macky Sall momentos antes da cerimónia, mas a verdade é que o vídeo tornou-se viral na internet.

Depois de terem percorrido as ruas de Dakar com milhares de adeptos em delírio, os campeões africanos foram recebidos no palácio presidencial para receberem a mais alta condecoração do Estado.

Os jogadores foram chamado um a um a um palco onde estava o presidente. Sadio Mané, que marcou o penálti decisivo na final frente ao Egito, foi obviamente o mais ovacionado pelos adeptos presentes e, logo depois de ter recebido a distinção do presidente, virou-se para os adeptos, deixando o chefe de Estado com a mão estendida.

O gesto não terá sido intencional, uma vez que o avançado estava apenas procurar imitar uma celebração do amigo Roberto Firmino, companheiro brasileiro do Liverpool.

«Sonhámos com esta taça, vocês construíram este sonho e tornaram-no realidade. Finalmente, a Taça das Nações Africana está aqui connosco», disse o presidente Sall no final da cerimónia.

Veja as imagens: