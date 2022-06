Cabo Verde venceu o Togo de Paulo Duarte por 2-0, em Marraquexe, Marrocos, no segundo jogo do grupo B da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

A jogar em casa emprestada, uma vez que Cabo Verde não tem neste momento nenhum estádio certificado para receber jogos internacionais, a seleção cabo-verdiana procurava os primeiros pontos no grupo, após a derrota no jogo inaugural frente ao Burkina Faso.

Os tubarões azuis, com David Tavares, Jovane Cabral e Bebé no onze inicial, inauguraram o marcador por Júlio Tavares, logo aos 10 minutos, e selaram a vitória já em tempo de compensação, por intermédio de Jamiro Monteiro.

No outro jogo do grupo realizado esta terça-feira, o Burkina Faso venceu o Essuatini, antiga Suazilândia, por 3–1 e consolidou a liderança isolada, com seis pontos.

Já Cabo Verde assumiu a segunda posição, com três pontos, enquanto Togo e Essuatini têm um ponto cada, conquistado na primeira jornada.

Os dois próximos jogos de Cabo Verde no grupo B vão ser contra Essuatini em setembro.

Para a fase final da CAN2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

A fase de grupos de qualificação para a CAN2023 disputa-se entre junho deste ano e março de 2023.