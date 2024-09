Angola triunfou, na noite desta segunda-feira, sobre o Sudão, por 2-1. Na segunda jornada da qualificação para a CAN 2025, o português Pedro Gonçalves apostou na titularidade de David Carmo, ao lado de Kiolanda Gaspar (ex-Estrela) e atrás de Gelson Dala (ex-Sporting e Rio Ave).

Embalados pelo triunfo em solo ganês (0-1), os anfitriões arrecadaram a batuta ofensiva desde princípio. Em todo o caso, o golo apenas surgiu na etapa complementar, por Mabululu. De penálti, aos 51m, o avançado inaugurou o marcador.

Na resposta, aos 55m, Mustafa Karshom repôs a igualdade.

Na procura de motivos para sorrir, Pedro Gonçalves promoveu trocas certeiras. Aos 81m, Randy Nketa, em campo desde os 63m, aplicou o 2-1.

11 de Novembro Bernabeu pic.twitter.com/5MtnuWTbt3 — Belmiro Chimbinde (@realthegreat1) September 9, 2024

Assim, Angola é líder isolada do Grupo F, com seis pontos, mais três face a Sudão e mais cinco face a Gana e Niger, que esta tarde empataram a um golo.

A 11 de outubro, Angola receberá o Niger, enquanto o Sudão visitará Gana.

🚨 Mabululu BUTEUR avec l’Angola. 🇦🇴🖤 pic.twitter.com/Rtnvwywfkf — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) September 9, 2024

Asué brilhou pela Guiné Equatorial

No Grupo E, Luís Asué esteve em evidência no empate entre Guiné Equatorial e Togo (2-2). Aos 17m, o avançado do Moreirense «voou» para inaugurar o marcador.

Ainda assim, aos 45m, Roger Aholou repôs a igualdade.

No segundo tempo, Luís Asué assistiu Jannick Buyla para o 2-1. Estavam decorridos 75m e foi a última ação do avançado do Moreirense, substituído aos 79m.

No último lance, aos 90+5m, Kodjo Laba resgatou as aspirações do Togo e aplicou o 2-2.

Assim, a Guiné Equatorial falha o «assalto» à liderança, permanecendo no quarto e último lugar com dois pontos, em igualdade com a Libéria. No topo está a Argélia, com três pontos e menos um jogo.

Para Asué e companhia segue-se a receção à Libéria, a 11 de outubro. Por sua vez, o Togo jogará na Argélia.

A CAN 2025 será disputada de 21 de dezembro a 18 de janeiro, em Marrocos.

Outros resultados:

Burundi 0-1 Senegal

Lesotho 0-1 Marrocos

Etiópia 0-2 República Democrática do Congo