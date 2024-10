O Burkina Faso deslocou-se até ao reduto do Burundi e venceu por 2-0, garantindo assim a presença na fase de grupos da CAN 2025.

Com o benfiquista Issa Kaboré no onze inicial, os visitantes entraram praticamente a vencer no encontro, graças ao golo apontado por Mohamed Konaté, após passe de Badolo. Este resultado manteve-se, de resto, até ao intervalo, apesar de alguma superioridade em termos estatísticos da equipa da casa.

No segundo tempo, o jogo tornou-se mais equilibrado e só no período de compensação é que sofreu alterações. O árbitro apontou para a marca dos onze metros e o castigo máximo acabou por ser aplicado por Bertrand Traoré, que confirmou assim o triunfo por 2-0, do Burkina Faso.

Assim sendo, o conjunto de Kaboré soma dez pontos e matematicamente está apurado para a CAN 2025, já que tem mais sete do que o Burundi, quando faltam apenas jogar-se duas jornadas.