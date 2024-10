Cabo Verde perdeu com o Botswana, por 1-0, na terceira jornada do Grupo C, nesta fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN).

Bruno Varela (V. Guimarães) e Wagner Pina (Estoril) foram titulares na equipa da casa, sendo que do banco de suplentes saltaram ainda Fabricio Garcia (Estoril) e Jovane Cabral (Estrela da Amadora). Telmo Arcanjo (V. Guimarães) foi suplente não utilizado.

O único golo do encontro foi marcado logo aos dois minutos, por intermédio de Tumisang Orebonye. A verdade é que apesar do domínio durante praticamente todo o encontro, Cabo Verde nunca conseguiu chegar com relativo perigo junto da baliza adversária e o resultado não se alterou, até final.

Com este resultado, o Egito mantém a liderança do Grupo C, com seis pontos (e menos um jogo), mais três do que Cabo Verde, Botswana e Mauritânia (também com menos um jogo).