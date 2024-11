Na tarde desta terça-feira, a propósito da sexta e última jornada da fase de apuramento para a CAN 2025, Moçambique triunfou na visita à Guiné-Bissau, por 1-2. À partida para este duelo, as seleções seguiam separadas por apenas três pontos.

Moçambique era segundo do Grupo I, com oito pontos, enquanto a Guiné-Bissau totalizava cinco.

Entre os anfitriões, o guarda-redes Manuel Baldé (Penafiel), o defesa Rofino (U. Leiria), o médio Augusto Dabó (Boavista), e os avançados Carlos Mané (ex-Sporting) e Beto (Everton, ex-Portimonense) foram titulares. Por sua vez, o defesa Nanu (ex-FC Porto), o médio Alfa Semedo (ex-Benfica) e o avançado Zé Turbo (ex-Benfica) foram apostas na segunda parte.

Do outro lado, o médio Guima (ex-Desp. Chaves) e os avançados Geny Catamo (Sporting), Pepo (Caldas) e Gildo (Académica) foram titulares.

O selecionador moçambicano, Chiquinho Conde, viu o marcador ser inaugurado pelo lateral Bruno Langa (ex-Desp. Chaves) aos nove minutos.

A resposta dos comandados de Luís Boa Morte apenas surgiu aos 42m, por Beto, assistido por Carlos Mané.

Na etapa complementar, apenas Stanley Ratifo foi capaz de mexer com o marcador. Por isso, aos 52m, e na sequência de um canto cobrado por Geny Catamo, o ponta de lança cabeceou para nova vantagem dos moçambicanos.

No término do Grupo I, Moçambique totaliza 11 pontos, permanecendo no segundo lugar, a três pontos do líder Mali, que esta terça-feira goleou o Eswatini (6-0).

Quanto à Guiné-Bissau, o terceiro posto e os cinco pontos acumulados são insuficientes para atingir a próxima edição da CAN.

🚨 OFFICIEL : Le Mozambique 🇲🇿 se qualifie pour la CAN 2025 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/3MT0i5k40c — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 19, 2024

Cabo Verde termina com dissabor

No Grupo C, Cabo Verde encerrou a fase de apuramento com o quarto jogo consecutivo sem vencer. Desta feita, o desaire aconteceu na visita à Mauritânia (1-0).

Entre os visitantes, Bruno Varela (Vit. Guimarães), Yannick Semedo (Vizela), Jovane Cabral (Estrela da Amadora) e Hélio Varela (ex-Portimonense) foram titulares. Por sua vez, Telmo Arcanjo (Vit. Guimarães), Bebé (Racing Ferrol), Benchimol (ex-Benfica B) e Wagner Pina (Estoril) foram apostas na segunda parte.

Em todo o caso, o único golo surgiu em cima do intervalo, aos 45+4m, pelo extremo Mouhamed Soueid.

Na etapa complementar, apesar do domínio e dos ajustes táticos, Cabo Verde foi incapaz de evitar novo desaire. Ao cabo de seis jogos, a vitória apenas surgiu na receção à Mauritânia (2-0). De resto, Cabo Verde encaixou um empate e quatro derrotas.

O Grupo C terminou com o Egipto no topo, com 14 pontos, mais seis do que o Botswana, também qualificado para a CAN 2025. De fora ficaram Mauritânia (sete pontos) e Cabo Verde (quatro).

A próxima edição do torneio, a ser disputado entre dezembro 2025 e janeiro de 2026 em Marrocos, contará, além da seleção anfitriã, com Cômoros, Tunísia, Gabão, Egipto, Botswana, Nigéria, Benin, Argélia, Guiné Equatorial, Angola, Sudão, Zâmbia, Costa do Marfim, Rep. Dem. Congo, Tanzânia, Mali, Moçambique, Camarões, Zimbabué, África do Sul, Uganda, Senegal e Burkina Faso.

Outros resultados.

Camarões 2-1 Zimbabué

Quénia 0-0 Namíbia

Tanzânia 1-0 Guiné

Egipto 1-1 Botswana

África do Sul 3-0 Sudão do Sul

Congo 0-1 Uganda

Costa do Marfim 4-0 Chad

Rep. Dem. Congo 1-2 Etiópia

Serra Leoa 0-2 Zâmbia