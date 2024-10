Moçambique e Eswatini não foram além de um empate a um golo, na terceira jornada do Grupo I, na fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas.

Com o sportinguista Geny Catamo no onze inicial, a equipa da casa dispôs do único remate enquadrado com qualquer uma das balizas no primeiro tempo, sendo que o nulo manteve-se até ao intervalo. Os adeptos presentes no Estádio da Machava tiveram de esperar até aos 74 minutos para festejarem, graças ao golo de Stanley Ratifo.

Ainda assim, os visitantes conseguiram surpreender Moçambique e poucos minutos depois restabeleceram a igualdade no marcador. Depois de alguma confusão junto à grande área adversária, o esférico sobrou para os pés de Mavuso e o avançado finalizou de pé esquerdo, assinando um autêntico golaço.

Veja aqui o belo golo apontado por Mavuso:

Moçambique lidera o Grupo I, com cinco pontos, mais um do que o Mali (com menos um jogo) e mais dois do que a Guiné-Bissau (com menos um jogo).

Nos restantes encontros que arrancaram às 14h, a Guiné Equatorial recebeu e venceu a Libéria, por 1-0, graças ao golo apontado por Iban Salvador. No outro jogo, Zâmbia e Chad não foram além de um empate a zero.