Moçambique triunfou, na tarde desta terça-feira, ante a Guiné-Bissau. Em Maputo, no Estádio do Zimpeto – que estreou o sistema de torniquetes – os comandados de Chiquinho Conde venceram por 2-1.

Neste encontro da segunda jornada da qualificação para a CAN 2025, os anfitriões contaram com Reinildo (Atlético Madrid), Bruno Langa (ex-Desp. Chaves), Geny Catamo (Sporting), Ricardo Guima (ex-Desp. Chaves) e Witi (ex-Nacional) entre os titulares.

Do outro lado, Luís Boa Morte apostou no guardião Manuel Baldé (Penafiel), além de «velhos conhecidos» como Nanu (ex-FC Porto), Sori Mané (Ac. Viseu), Mama Baldé (ex-Desp. Aves), Alfa Semedo (ex-Benfica), Carlos Mané (ex-Sporting) e Zé Turbo (ex-Benfica).

Ao quinto minuto, Ricardo Guima reforçou a festa em curso nas bancadas. O médio, de 28 anos, encheu o pé à entrada da área, encontrando espaço na barreira amarela e fuzilando as redes de Manuel Baldé.

Na resposta, aos 24m, Nanu, pela esquerda, fez mira para a área e serviu Mama Baldé para o empate.

Até ao intervalo, os duelos prevaleceram, fustigando o relvado já inóspito. Aquando da pausa, e face às queixas musculares de Carlos Mané, Luís Boa Morte apostou em Zidane Banjaqui, do Feirense.

Quanto a Chiquinho Conde, o selecionador moçambicano apostou em Elias Macamo, Pepo (Caldas) e Gildo (Académica) aos 55m. Trocas certeiras e determinantes para o desenrolar do encontro.

Aos 73m, e após um cabeceamento de Gildo, fora da área, Macamo cabeceou o esférico para o relvado, frustrando o salto de Manuel Baldé. Assim, aos 30 anos, o avançado estreou-se a marcar pela seleção, pelo que celebrou nos braços de Chiquinho Conde.

Até final, sucederam-se os duelos, vários à margem das regras do jogo, mas sem efeito para o resultado.

Assim, Moçambique permanece no topo do Grupo I, com quatro pontos, a par do Mali, que esta tarde venceu na visita a Eswatini (0-1). Para Catamo e companhia segue-se a receção a Eswatini (4.º), a 11 de outubro.

Quanto à Guiné-Bissau, é terceira, com três pontos. Na próxima ronda, também a 11 de outubro, os comandados de Luís Boa Morte jogarão no Mali.

A CAN 2025 será disputada de 21 de dezembro a 18 de janeiro, em Marrocos.

Outros resultados:

Ruanda 0-0 Nigéria

Sudão do Sul 2-3 África do Sul