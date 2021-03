Há uma semana que o porta-contentores Ever Given está encalhado no Canal do Suez, bloqueando o tráfego naval.

O navio começou agora a flutuar e vai passar por uma fase de inspeções iniciais antes de ser movido.

Segundo a Autoridade do Canal do Suez o canal passará a funcionar em pleno assim que o navio flutue integralmente, mas serão precisos três dias e meio para que o tráfego volte ao normal, uma vez que muitos navios estão parados há vários dias, enquanto aguardam o desencalhamento do Ever Given.

São mais de 400 as embarcações que estão presas neste engarrafamento no Canal do Suez, por onde passa 10% do comércio marítimo mundial.

Petróleo, chá e móveis são algumas das mercadorias a bordo, mas pelo menos 14 embarcações transportam carga viva.

130 mil ovelhas que saíram da Roménia em 11 navios estão paradas no Suez, assim como 92 mil ovelhas e bezerros que deveriam chegar a Aqaba, no Líbano, no dia 21, em sete navios.

O Egito já enviou veterinários para o locar para examinar os animais.