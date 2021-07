Steven Vitória, Stephen Eustáquio, Reggie Cannon e Alberth Elis foram convocados pelas respetivas seleções para a Gold Cup 2021.



À imagem dos últimos dois anos, o lateral-direito norte-americano do Boavista foi eleito pelo treinador Gregg Berhalter, desta vez para disputar a fase final da principal prova entre seleções da CONCACAF.



Já Alberth Elis, avançado do Boavista, integra a lista do selecionador Fabián Coito com as Honduras a defrontarem no Grupo D o Panamá, Grenada e Qatar, convidado pela CONCACAF e atual campeão em título da Taça das Nações Asiáticas.



Por último, Steven Vitória (Moreirense) e Eustáquio (Paços de Ferreira) foram convocados pela seleção do Canadá.



Os Estados Unidos organizam a competição, entre 10 de julho e 1 de agosto, e fazem parte do Grupo B, em conjunto com Canadá, Martinica e um adversário proveniente das duas fases de pré-eliminatórias, aprazadas para decorrer entre sexta-feira e terça-feira.