Stephen Eustáquio e Steven Vitória fazem parte da lista de convocados da seleção do Canadá para os jogos frente à Jamaica, referentes aos quartos de final da Liga das Nações da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).

O médio do FC Porto e o defesa-central do Desportivo de Chaves integram o leque de escolhas para os encontros que se realizam a 17 de novembro, na Jamaica, e a 21 de novembro, no Canadá.

Os vencedores dos quartos de final da Liga das Nações garantem o apuramento para a Copa América de 2024.

