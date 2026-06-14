Fernando Pimenta voltou a assumir o papel de protagonista e encerrou os Campeonatos da Europa de velocidade de canoagem, disputados em Montemor-o-Velho, com uma medalha de ouro nos K1 5000 metros.

O olímpico português impôs-se na última prova da competição e cortou a linha da meta com o tempo de 21:09.116 minutos, com o norueguês Jon Vold em segundo e o dinamarquês Mads Pedersen a fechar o pódio.

Pimenta garantiu a quarta medalha da seleção nacional, permitindo a Portugal alcançar a melhor prestação de sempre numa edição dos Europeus, isto depois do ouro de Norberto Mourão em VL2, da prata de Messias Baptista em K1 200 metros e do bronze conquistado pelo próprio Pimenta em K1 1000 metros.