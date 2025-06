Mais uma medalha de ouro para Portugal nos campeonatos da Europa de velocidade em Racice, na Chéquia. Desta vez, foi no K4 500 metros que se ouviu uma vez mais a «Portuguesa» no lugar mais alto do pódio.

Na estreia absoluta da equipa portuguesa em competições internacionais, composta por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Batista e Pedro Casinha, os portugueses foram mais fortes ao terminarem na frente com o tempo de 1:19.319, à frente da Chéquia (a 213 milésimos) e da Polónia (a 323 milésimos).

Uma tripulação portuguesa volta a vencer no K4 500 metros depois do título conquistado em 2011, em Moscovo.