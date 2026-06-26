Gabriel Fernandes e Leonardo Barbosa deram a Portugal duas medalhas de prata nos Campeonatos da Europa de maratonas, em canoagem, que estão a decorrer na Roménia.

No dia seguinte a tornar-se campeão europeu na prova curta, Gabriel Fernandes terminou no segundo lugar na categoria de C1 long race, apenas atrás do espanhol Mateo Lago. Quanto a Leonardo Barbosa, estreou-se no escalão de sub-23 com a prata em C1, perdendo para o húngaro Mihaly Pluzsik.

Recorde-se que Portugal soma um total de cinco medalhas, juntando às duas desta sexta-feira o ouro de Gabriel Fernandes em C1, assim como Rui Lacerda, além do bronze de Nuno Barros em K1.

Este sábado, a Seleção Nacional pode conquistar mais medalhas, com José Ramalho em K1, Rui Lacerda e Ricardo Coelho em C2, Nuno Barros na prova curta de K1 e a dupla formada por Beatriz Sá e Joana Peixoto em K2.