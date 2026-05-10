Fernando Pimenta conquistou, este domingo, a segunda medalha de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Szeged em K1 5000 metros.

Depois da conquista do ouro no olímpico K1 1000 metros, o benfiquista voltou a ser mais forte na distância mais longa, com 21.55,97 minutos, menos 1,48 segundos do que o dinamarquês Mads Brandt Pedersen. Hamish Lovemore fechou o pódio, a 16,04 segundos do português.

Na manhã deste domingo, João Ribeiro e Messias Baptista terminaram em terceiro lugar na distância olímpica de K2 500 metros, em 1.27,54 minutos, atrás de Jacob Schopf e Max Lemke (1.27,12) e de Levente Kurucz e Bence Fodor (1.27,16).

Na mesma distância, mas na final B, Iago Bebiano e Bruno Brasileiro ficaram em sexto lugar, com Clara Duarte e Teresa Portela a serem quintas na final B de K2 500. Já André Moreira terminou em sexto na final C de K1 500 metros.

Portugal termina a Taça do Mundo de Szeged com quatro medalhas, entre as quais, três de ouro - duas de Fernando Pimenta e uma de Pedro Casinha, no K1 200 - e uma de bronze, conquistada por João Ribeiro e Messias Baptista.