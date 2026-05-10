Fernando Pimenta conquista segundo ouro na Taça do Mundo
Canoísta do Benfica vence duas medalhas em dois dias
Canoísta do Benfica vence duas medalhas em dois dias
Fernando Pimenta conquistou, este domingo, a segunda medalha de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Szeged em K1 5000 metros.
Depois da conquista do ouro no olímpico K1 1000 metros, o benfiquista voltou a ser mais forte na distância mais longa, com 21.55,97 minutos, menos 1,48 segundos do que o dinamarquês Mads Brandt Pedersen. Hamish Lovemore fechou o pódio, a 16,04 segundos do português.
Na manhã deste domingo, João Ribeiro e Messias Baptista terminaram em terceiro lugar na distância olímpica de K2 500 metros, em 1.27,54 minutos, atrás de Jacob Schopf e Max Lemke (1.27,12) e de Levente Kurucz e Bence Fodor (1.27,16).
Na mesma distância, mas na final B, Iago Bebiano e Bruno Brasileiro ficaram em sexto lugar, com Clara Duarte e Teresa Portela a serem quintas na final B de K2 500. Já André Moreira terminou em sexto na final C de K1 500 metros.
Portugal termina a Taça do Mundo de Szeged com quatro medalhas, entre as quais, três de ouro - duas de Fernando Pimenta e uma de Pedro Casinha, no K1 200 - e uma de bronze, conquistada por João Ribeiro e Messias Baptista.