O português Fernando Pimenta conquistou, esta sexta-feira, a medalha de prata na prova de K1 500 metros dos Europeus da Hungria.

O canoísta luso, que no ano passado também ficou em segundo em Cracóvia, terminou a prova em 1.38,222 minutos, atrás do húngaro Ádám Varga (1.36,962). O austríaco Timon Maurer ficou no terceiro lugar.

Fernando Pimenta arrecada, assim, a 143.ª medalha do seu currículo. No domingo, vai disputar as finais de de K1 1.000 e 5.000 metros.