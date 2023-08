Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze na prova de K1 500 metros dos Campeonatos Mundiais da Alemanha, ficando a menos de meio segundo do vencedor.

Em Duisburgo, o canoísta do Benfica cumpriu a prova em 1m36s908 minutos, atrás do húngaro Balint Kopasz, ouro em 1m36s262, e do australiano Jean Westhuyzen, prata em 1m36s632.

De recordar que a prova de K1 500 metros não integra o programa dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao contrário do K1 1.000, cuja final Pimenta disputa no sábado, sabendo que os seis melhores garantem a vaga olímpica.