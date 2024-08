Fernando Pimenta admitiu estar desiludido com o sexto lugar na final de K1 1.000 metros e deixou um desabafo.

«Trabalhei mesmo muito, fiz provavelmente uma das minhas melhores épocas, mas foi tal como aconteceu no Rio de Janeiro. Acho que quanto mais me esforço, mais depressa o resultado desaparece. Não posso estar desiludido ou triste comigo, tenho a consciência tranquila de que dei o meu melhor», disse o canoísta português, grande esperança lusa para a conquista de uma medalha nos Jogos Olímpicos.

«Infelizmente, o resultado não é o espelho do meu trabalho. Como é óbvio, todos os atletas que venceram têm todo o mérito. Sentia-me mesmo muito bem, muito tranquilo, estava confortável e a controlar a prova, segui tudo o que conversei com o meu treinador, tentar lançar o caiaque, pressionar à frente, infelizmente, na parte final, faltaram-me as forças e energia», acrescentou.

Fernando Pimenta falou depois sobre a vida de atleta de alta competição e dos prejuízos a nível pessoal. «Passei muitíssimo tempo longe da minha família, longe dos meus pequeninos, abdiquei dos meus filhotes muitos dias. Só estive, se calhar, um mês neste último ano, falhei praticamente todas as festas da escola da minha filha e, depois, chegar aqui e não alcançar o resultado ambicionado custa», afirmou o canoísta do Benfica.