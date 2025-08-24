João Ribeiro e Messias Baptista sagraram-se este domingo vice-campeões do Mundo de canoagem de K2 500 metros. Os canoístas portugueses não conseguiram, assim, revalidar o título mundial conquistado no ano de 2023.

A dupla lusa realizou a prova em 1.28,44 minutos, apenas a 16 centésimos de segundo da dupla da Hungria, que conquistou o ouro. A equipa da Alemanha ficou em terceiro, fechando o pódio.

Já no K1 500 metros, Fernando Pimenta ficou em quarto lugar, não conquistando assim nenhuma medalha na prova.

Este é o terceiro pódio de Portugal em Milão. João Ribeiro e Messias Baptista já se tinham sagrado campeões do Mundo na sexta-feira, mas em K4 500 metros, juntamente com os estreantes Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha. Já Fernando Pimenta tinha conquistado o bronze em K1 1000 metros.