Os canoístas portugueses José Ramalho e Fernando Pimenta sagraram-se tetracampeões do mundo de maratonas em K2, numa prova disputada em Györ, Hungria.

A dupla lusa, que já tinha subido ao lugar mais alto do pódio no Europeu deste ano, voltou a mostrar-se superior ao completar os 29,2 quilómetros do percurso em 01:54.00,62 horas.

No final, o triunfo foi garantido por apenas 1,27 segundos de vantagem sobre os dinamarqueses Mads Pedersen e Philip Knudsen. O terceiro lugar foi para os húngaros Adrian Boros e Tamas Erdelyi, a 3,23 segundos dos campeões.

Com este título, Portugal soma já cinco medalhas nestes Mundiais de maratonas, três de ouro e duas de bronze.