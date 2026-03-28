O Benfica anunciou, este sábado, a contratação do canoísta Gustavo Gonçalves, campeão do mundo em K4 500 metros em 2025, que assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Aos 22 anos, o atleta chega proveniente do Clube Náutico de Marecos, depois de uma época de destaque internacional, na qual conquistou o título mundial ao lado de João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.

Em 2025, somou ainda o ouro europeu de sub-23 em K4 500 metros e triunfou em K2 500 metros na mesma categoria.

Em declarações aos meios do clube, Gustavo Gonçalves destacou o percurso até aqui e a ambição futura.

«Tenho a sorte e o privilégio de conseguir fazer isto na minha vida. Foi um caminho feito passo a passo, com muito trabalho e com a ajuda de muitas pessoas», afirmou, garantindo ainda que pretende «continuar a evoluir e competir ao mais alto nível», tendo como grande objetivo os Jogos Olímpicos de Los Angeles.