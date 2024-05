Este domingo, Fernando Pimenta, canoísta português, venceu a medalha de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade em Szeged, na Hungria, depois de triunfar na prova de K1 5000.

O canoísta do Benfica fez um tempo de 21.50,83 minutos, ficando 21,68 segundos à frente do segundo lugar, o dinamarquês Thorbjorn Rask, e 23,21 segundos do terceiro, Joakim Lindberg.

Nos K2 500 misto, a dupla de Pimenta e Teresa Portela conseguiu a prata e no K1 1000 a medalha de bronze.

No sábado, conseguiram a medalha de prata nos K2 500 a dupla entre João Ribeiro e Messias Baptista. Beatriz Fernandes e Inês Penetra amealharam o bronze em C2 200.