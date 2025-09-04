O português Fernando Pimenta sagrou-se campeão do mundo de maratonas esta quinta-feira, em Gyor, na Hungria.

O canoísta de Ponte de Lima venceu a final da ‘"short race" em K1 (3,6km), em 13.37,11 minutos. O também português José Ramalho foi terceiro classificado na mesma corrida e arrebatou o bronze, com 13.47.38. Já a medalha de prata foi para o dinamarquês Mads Pedersen, que concluiu o percurso em 13.38,03.

Desta forma, os dois canoístas lusos repetem os resultados conseguidos no Europeu de maratonas, em junho.

Pimenta e Ramalho ainda vão competir juntos na prova de K2, para defender os títulos de 2022, 2023 e 2024.