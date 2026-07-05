Canoagem
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Canoagem: José Matos e Martim Conceição sagram-se campeões do Mundo de juniores
Canoístas conquistaram o ouro em Halifax e deram a Portugal a primeira medalha nos Mundiais de juniores e sub-23
GP
Canoístas conquistaram o ouro em Halifax e deram a Portugal a primeira medalha nos Mundiais de juniores e sub-23
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José Matos e Martim Conceição sagraram-se, este domingo, campeões do mundo de juniores em K2 500 metros, nos Campeonatos do Mundo de Canoagem de Velocidade, que decorrem em Halifax, no Canadá.
A dupla portuguesa completou a final em 1.31,54 minutos, impondo-se numa chegada muito disputada. Os eslovacos Jakub Bartolcic e Alex Gavlider terminaram na segunda posição, a apenas 19 centésimos de segundo, enquanto os espanhóis David Cosmos e Diego Feijoo fecharam o pódio, a 45 centésimos dos portugueses.
O triunfo vale a Portugal a primeira medalha nesta edição dos Campeonatos do Mundo de juniores e sub-23, disputados em Halifax.
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