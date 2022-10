Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta sagraram-se campeões do Mundo de K2 maratonas em Ponte de Lima.

Este foi o sétimo pódio português no evento que terminou precisamente neste domingo.

Na sua primeira competição internacional em K2 – juntos, fizeram somente a seletiva nacional para esta prova -, Ramalho, vice-campeão do mundo em K1, e Pimenta, ouro na short race, aumentaram o ritmo na última rondagem e foram os mais fortes no final dos 29.800 metros de percurso no Rio Lima, impondo-se em 1:58.04, seguidos dos espanhóis Miguel Llorens e Alberto Plaza e dos noruegueses Eivind Vold e Amund Vold, que fecharam o pódio.