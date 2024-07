A canoísta Maria Luísa Gomes sagrou-se esta sexta-feira campeã da Europa júnior de maratonas K1, na distância longa, conseguindo assim o segundo ouro, depois de na quinta-feira ter triunfado na short race, em Poznan, na Polónia.

No fim dos 22,6 quilómetros do percurso, a portuguesa impôs-se em 1:37.30,75 horas, superando a dinamarquesa Karen Andersen, segunda classificada, por 4,38 segundos, e a italiana Beatrice Candela, terceira, por 28,55.

Na quinta-feira, Maria Luísa Gomes tinha vencido a regata curta, de 3,4 quilómetros, sendo acompanhada no pódio pela mesma rival dinamarquesa, bem como pela espanhola Laura Figaredo.

No sábado, a limiana Maria Luísa Gomes tem mais uma oportunidade de medalha, quando fizer o K2 juntamente com Filipa Lamas.

Este é o terceiro pódio de Portugal nos Europeus de maratonas, uma vez que, no primeiro dia da competição, Rui Lacerda tinha amealhado o bronze em C1 sénior.

No sábado, a seleção vai disputar mais cinco finais, com destaque também para José Ramalho, que procura o oitavo título europeu de K1 sénior, enquanto a também campeã nacional Maria Rei sonha com o primeiro pódio na mesma vertente.

Rui Lacerda, que foi vice-campeão da Europa C1 em 2018, vai tentar novo pódio, enquanto o júnior João Sousa tentará surpreender em K1.