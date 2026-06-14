Norberto Mourão sagrou-se tricampeão europeu na classe adaptada VL2 200 metros. Em Montemor-o-Velho, o canoísta arrecadou o quarto título continental da carreira.

Neste domingo, o português impôs-se em 52,242 segundos – novo recorde da Europa – deixando o espanhol Higinio Rivero a 100 milésimos de segundo e o russo Roman Serebriakov a 590 milésimos.

O canoísta de 45 anos, que foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, alcançou a quarta medalha de ouro em Europeus da categoria, depois de 2021 (Poznan), 2024 (Szeged) e 2025 (Racice).

Esta é a segunda medalha de Portugal nos Europeus de canoagem, depois do bronze de Fernando Pimenta, no sábado, nos K1 1.000 metros.