Canoagem: Portugal é campeão do Mundo em K4
Equipa nacional vence por cinco centésimos de segundo
Portugal é campeão do Mundo em K4 500 metros.
A equipa nacional formada por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha foi a mais rápida na distância curta, tendo batido a Hungria por cinco centésimos de segundo.
A Espanha ficou no terceiro lugar, a quatro décimas de segundo de Portugal, e fecha o pódio.
A equipa formada por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha já era campeã europeia de 500 metros, tendo-lhe agora juntado também o título mundial.
Esta é a primeira medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de canoagem, que se realizam em Milão.
