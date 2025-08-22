Portugal é campeão do Mundo em K4 500 metros.

A equipa nacional formada por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha foi a mais rápida na distância curta, tendo batido a Hungria por cinco centésimos de segundo.

A Espanha ficou no terceiro lugar, a quatro décimas de segundo de Portugal, e fecha o pódio.

A equipa formada por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha já era campeã europeia de 500 metros, tendo-lhe agora juntado também o título mundial.

Esta é a primeira medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de canoagem, que se realizam em Milão.