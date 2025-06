Portugal terminou o primeiro dia dos Campeonatos da Europa de maratona, em canoagem, com quatro medalhas (duas de ouro, uma de prata e uma de bronze).

Fernando Pimenta voltou a mostrar-se imparável e atingiu assim o 151.º pódio internacional da carreira, ao conquistar o «ouro» na prova curta, de 3,4 quilómetros. O atleta luso superou o britânico James Russel, que ficou na segunda posição, e o compatriota José Ramalho, terceiro classificado, que levou para casa a medalha de bronze.

No início do dia, os juniores fizeram-se à água e Leonardo Barbosa conquistou o «ouro» em C1, cumprindo os 15,4 quilómetros em pouco mais de uma hora e 20 minutos e com uma vantagem de 44 segundos para Hector Vasquez. Já na vertente feminina, Lara Lopes não conseguiu superiorizar-se a Lucia Pizarro, que venceu a prova com mais de 37 segundos de vantagem.

Esta sexta-feira há mais seis tripulações portuguesas em competição, sendo que os Campeonatos da Europa só terminam a 8 de junho.