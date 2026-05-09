Fernando Pimenta e Pedro Casinha conquistaram, este sábado, as medalhas de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Szeged, na Hungria.

Pimenta somou mais uma medalha no seu largo palmarés ao vencer o olímpico K1 1000 metros, com um tempo de 3.22,25 minutos, com uma vantagem de oito centésimos à frente do húngaro Balint Kopasz, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024. O australiano Thomas Green foi terceiro, com um tempo de 3.22,93.

Quanto a Pedro Casinha, venceu o K1 200 metros (34,48 segundos), batendo o húngaro Gergely Balogh e o lituano Simonas Maldonis, ambos com o tempo de 34,65.

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, campeões mundiais de K4 500, ficaram a dois centésimos do pódio, completando a distância em 1.19,02 minutos.

Na final de C2 500 metros, Beatriz Fernandes e Inês Penetra foram nonas, com 1.59,21 minutos. A canoísta Beatriz Fernandes disputou, também, a final B de C1 500, que valeu o décimo lugar na final.