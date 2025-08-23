Fernando Pimenta garantiu este sábado a presença na final de K1 500 metros nos Mundiais de velocidade de canoagem, que decorrem em Milão.

O português terminou a meia-final no terceiro posto, mesmo num dia em que o grande objetivo passa pela defesa do título mundial em K1 1000 metros.

O atleta de Ponte de Lima fechou a prova em 1.39,20 minutos, apenas atrás do espanhol Alex Graneri e do uruguaio Matias Ezcurra. Apesar de não ter discutido a vitória, Pimenta admitiu que entrou em gestão para poupar energias com vista à final dos 1000 metros, marcada para a tarde de hoje, às 13h56 (hora de Lisboa).

A decisão dos 500 metros está agendada para domingo de manhã, às 09h40, mas para já o foco do português está totalmente centrado na prova rainha, onde defende o ouro conquistado em 2023, em Duisburgo, onde somou ainda a prata nos 5000 metros e o bronze nos 500.

Portugal soma, até ao momento, uma medalha nestes Mundiais de velocidade: o ouro em K4 500 metros, conquistado por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.