Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze na prova de K1 1.000 metros do campeonato do Mundo, este sábado, em Milão.

O canoísta luso, que defendia o título alcançado em 2023, concluiu o seu desempenho em 3.26,16 minutos, a apenas 66 centésimos do vencedor, o húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em Tóquio 2020, que bateu o australiano Thomas Green por 18 centésimos.

Este é o segundo pódio de Portugal em Itália, depois do ouro do K4 500 de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha.