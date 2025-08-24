A seleção portuguesa de canoagem despediu-se, este domingo, dos Mundiais de Milão com três medalhas no bolso (um ouro, uma prata e um bronze), numa campanha marcada pela afirmação de novos protagonistas e pela resiliência dos veteranos.

O grande momento chegou no K4 500 metros com João Ribeiro, Messias Baptista, Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha a conquistarem um inédito título mundial, apenas dois meses depois de terem conquistado o ouro nos Europeus da República Checa. A prata no K2 500, com Ribeiro e Baptista, confirmou a dupla como referência da nova geração.

Mais discreto, mas ainda no pódio, esteve Fernando Pimenta. O canoísta, de 36 anos, levou o bronze no K1 1.000 metros, mas ficou aquém do registo de 2023, quando trouxe três medalhas da Alemanha. Ainda assim, somou o seu 155.º pódio internacional e esteve na luta até ao fim nos 500 e nos 5.000 metros.

Nota ainda para o próximo ciclo olímpico que terá novidades no apuramento: a partir de 2026, o acesso a Los Angeles será definido por ranking internacional, contabilizando Mundiais, Europeus e Taças do Mundo.