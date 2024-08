Este domingo, Fernando Pimenta concluiu a participação de Portugal no Campeonato do Mundo de canoagem no Uzbequistão, com a conquista de uma medalha de prata no K1 5000, com portagens.

O canoísta português ainda liderou durante metade da prova, mas viu o campeão mundial Mads Pedersen ultrapassá-lo e renovar o título, com 22m39,488s. No final, o atleta luso ficou a 15,609 segundos do vencedor.

Fernando Pimenta deixa o Uzbequistão com três medalhas - prata no K1 5000, prata no K1 500 e K4 200 misto. Portugal somou seis medalhas.