Fernando Pimenta é vice-campeão do mundo de K1 5.000 metros.

Em Szeged, na Hungria, o canoísta olímpico terminou no segundo posto da final com o tempo de 21.38,91 minutos, apenas atrás do norueguês Jon Vold que venceu com uma vantagem de 10.30 segundos. Pimenta, que competiu doente, recuperou de um contratempo durante a prova e assegurou o segundo lugar no sprint final. O húngaro Balint Noe fechou o pódio no terceiro lugar.

Esta foi a segunda medalha de Portugal na competição, após o ouro de Messias Baptista no K1 200 metros no sábado.

Beatriz Fernandes ficou em quarto no C1 5.000 metros, a 23 segundos do pódio. Já a dupla Messias Baptista e João Ribeiro terminou em quinto no K2 500 metros, a apenas 0.26 segundos do bronze.

A etapa em Szeged terminou com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha em oitavo no K2 500 metros e Inês Penetra em nono na final B do C1 200 metros.