André Silva, o regresso ao trabalho do Sporting e a origem do movimento solidário que tem Ronaldo como cartaz são os principais destaques da imprensa desportiva, este domingo.



Em entrevista ao jornal «O Jogo», o avançado do Eintracht Frankfurt considerou que os adeptos ainda vão ver a sua melhor versão e refletiu sobre as possíveis implicações da covid-19 no futebol após o regresso das competições.



Por sua vez, «A Bola» revela qual a origem do movimento solidário que tem Ronaldo como figura.



Por último, o «Record» faz manchete com o regresso do Sporting ao trabalho, esta segunda-feira. Segundo este diário, os jogadores vão equipar-se em casa, só podem estar dois em cada campo e separados por... dez metros.