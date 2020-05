O Record afirma que «Vinicius está na boca do lobo. Wolves tem 60 milhões para dar pelo brasileiro se Jiménez sair.»

O jornal diz ainda que «covid-19 ataca no dragão. Há um jogador infetado no plantel de Sérgio Conceição.»

O Jogo destaca as palavras de Nakajima: «Faltam os golos.»

O jornal recorda ainda o caso da invasão à Academia de Alcochete: «Da mega-acusação à palmada na mão.»

A Bola escreve que «Benfica não quer jogar no Dragão. Recusa hipótese de o encontro com o Rio Ave ser em casa do rival.»

Destaque ainda para as palavras de Renato Sánches sobre o Benfica: «Não quero voltar muito velho.»

