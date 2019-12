É de entrevistas que se fazem as manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira. A Bola fazm manchete com uma conversa com Tomás Tavares, o Record com Bruno Fernandes e O Jogo com Hector Herrera.

Record: «Grande entrevista do capitão do Sporting onde nenhuma pergunta fica sem resposta.No verão achei que poderia sair. É impossível garantir que fico. »

O Jogo: «Entrevista a Hector Herrera. Sou português. Estarei sempre ligado ao Porto. Às vezes, ainda meto o pé ao Félix.»

A Bola: «Aos 18 anos, Tomás Tavares e a concretização de um sonho. Estou a aprender com os melhores. Já estive no Marquês como adepto, quero lá voltar como jogador.»

