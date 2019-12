O mercado e a vitória de Jorge Jesus são os temas que marcam as primeiras páginas dos jornais nacionais.



«A Bola» dá destaque à vitória do Flamengo sobre o Al-Hilal, nas meias-finais do Mundial de Clubes. «Sonho continua vivo», escreveu este diário fazendo referência ao técnico português. O mesmo jornal refere ainda que o Sporting perguntou por Lourency, extremo do Gil Vicente.



O «Record» escreve que o Benfica está interessado na contratação de Julian Weigl, médio do Borussia Dortmund.



Por último, o «Jogo» usa como manchete o comentário do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, acerca do que aconteceu no Jamor no intervalo do jogo entre o Belenenses e os dragões.



