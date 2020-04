A final da Taça de Portugal e Ricardo Quaresma são os temas que ocupam as capas dos três jornais desportivos.



«A Bola» escreve que a final da prova Rainha está em dúvida, visto que a Federação Portuguesa de Futebol não dá como garantida a realização da mesma.



Por sua vez, o «Record» tem uma manchete semelhante: «Final da Taça em risco». Este diário lembra que o Benfica e FC Porto vão ser ouvidos pela FPF e que a partida só se irá disputar com autorização da DGS.



Por último, «O Jogo» destaca Ricardo Quaresma. O internacional português fez um balanço dos anos que passou no FC Porto e confessou desejo de regressar.