O avançado esloveno Andraz Sporar e o central do FC Porto, Diogo Leite, dominam as manchetes desportivas desta quinta-feira, 9 de janeiro.

«Leão sobe parada por Sporar», pode ler-se, nas gordas do jornal A Bola, em relação ao avançado que está a ser negociado pelo Sporting. Já o Record nota que «Sporar quer o Sporting», noticiando que o esloveno está entusiasmado com a hipótese de rumar a Alvalade.

Já Diogo Leite, que está às portas da primeira titularidade na Liga pelo FC Porto esta época, faz a manchete do jornal O Jogo: «Sérgio blindou Diogo», lê-se, na primeira página, em relação à opção do treinador dos portistas, Sérgio Conceição, em manter o jogador consigo no plantel.

Veja todas as capas nacionais e internacionais na galeria associada.